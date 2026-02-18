ബുധന്‍, 18 ഫെബ്രുവരി 2026
ആക്ഷന്‍ ഹീറോ ബിജുവിലെ നടന്‍ മദ്യവുമായി പിടിയില്‍

ARREST.jpg
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 18 ഫെബ്രുവരി 2026 (19:38 IST)
മലപ്പുറം: ജൂനിയര്‍ ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് മദ്യവുമായി പിടിയില്‍. 'അല്‍കു' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഷെഫീഖിനെയാണ് എക്‌സൈസ് വകുപ്പ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇയാളില്‍ നിന്ന് 52 ലിറ്റര്‍ മദ്യം പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. 'ആക്ഷന്‍ ഹീറോ ബിജു' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് തിരൂരങ്ങാടി സ്വദേശിയായ അല്‍കു പ്രശസ്തനായത്.

അനുശ്രീ അഭിനയിച്ച 'ഓട്ടോര്‍ഷ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു ഇയാളുടെ സിനിമാ അരങ്ങേറ്റം. ഒരിക്കല്‍ പിഴ ചുമത്തുന്നതിനിടെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനൊപ്പം അല്‍കു സെല്‍ഫി എടുത്തിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹം ആ ചിത്രം ഫേസ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഈ ചിത്രം വൈറലായതോടെ അദ്ദേഹത്തിന് സിനിമയില്‍ ഓഫറുകള്‍ ലഭിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്.



