വ്യാഴം, 30 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025
സ്പാം, ജങ്ക്, മാര്‍ക്കറ്റിംഗ്, വഞ്ചനാപരമായ കോളുകള്‍ എന്നിവ ഇനി ഉണ്ടാകില്ല! ഫോണിലെ നമ്പറിനൊപ്പം വിളിക്കുന്നയാളുടെ പേരും ഇനി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കും

ഒരു ആപ്പും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ വിളിക്കുന്നയാളുടെ പേരും അവരുടെ നമ്പറും നിങ്ങളുടെ മൊബൈല്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ ദൃശ്യമാകും.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 29 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025 (20:19 IST)
ഇനി മുതല്‍ ഒരു അജ്ഞാത നമ്പറില്‍ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു കോള്‍ ലഭിക്കുമ്പോള്‍ ഒരു ആപ്പും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ വിളിക്കുന്നയാളുടെ പേരും അവരുടെ നമ്പറും നിങ്ങളുടെ മൊബൈല്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ ദൃശ്യമാകും. വഞ്ചനാപരമായ കോളുകള്‍ തടയുന്നതിനായി ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയും (ട്രായ്) ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍സ് വകുപ്പും (ഡിഒടി) ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒരു മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ കണക്ഷന്‍ വാങ്ങുമ്പോള്‍ നല്‍കുന്ന ഐഡി പ്രൂഫില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പേര് തന്നെയായിരിക്കും ഈ പേരും. ഒരു ഉപയോക്താവിന് ഈ സവിശേഷത ആവശ്യമില്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ക്ക് അത് ഡിആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മുംബൈ, ഹരിയാന സര്‍ക്കിളുകളില്‍ ടെലികോം കമ്പനികള്‍ ഈ സേവനം
പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തി. 2024 ഫെബ്രുവരിയില്‍ 'കോളിംഗ് നെയിം പ്രസന്റേഷന്‍' (CNAP) എന്ന സേവനം ഡിഒടിക്ക് നല്‍കണമെന്ന് ട്രായ് ശുപാര്‍ശ ചെയ്തു. കോള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന ഉപഭോക്താവ് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമേ ഇത് പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാക്കാവൂ എന്ന് ട്രായ്ക്ക് തിരികെ നല്‍കിയ കത്തില്‍ ഡിഒടി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന ഉപഭോക്താവിന് ഈ സേവനം ആവശ്യമില്ലെങ്കില്‍, അത് പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാക്കാന്‍ അവര്‍ക്ക് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കാം.

രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഡിജിറ്റല്‍ അറസ്റ്റുകള്‍, സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകള്‍ തുടങ്ങിയ വഞ്ചനാപരമായ കോളുകളും സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും തടയുന്നതിനാണ് ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആരാണ് തങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് അറിയാമെന്ന് ഇത് ഉറപ്പാക്കും. അതുവഴി വഞ്ചനാപരമായ കോളുകള്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.


