കൊല്‍ക്കത്ത താരം വെങ്കടേഷ് അയ്യര്‍ പുറത്തായപ്പോഴാണ് ഗില്‍ പരിസരം മറന്ന് ആഘോഷപ്രകടനം നടത്തിയത്. കൊല്‍ക്കത്ത ഇന്നിങ്‌സിന്റെ 12-ാം ഓവറിലായിരുന്നു സംഭവം. സായ് കിഷോര്‍ ആണ് ഗുജറാത്തിനായി ഈ ഓവര്‍ എറിഞ്ഞത്.



12-ാം ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തില്‍ സായ് കിഷോറിനെ ബൗണ്ടറി അടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദറിനു ക്യാച്ച് നല്‍കിയാണ് വെങ്കടേഷ് അയ്യര്‍ മടങ്ങിയത്. സ്‌ക്വയര്‍ ലെഗില്‍ വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദര്‍ ക്യാച്ചെടുത്തതിനു പിന്നാലെ ഗില്‍ ആഘോഷപ്രകടനം ആരംഭിച്ചു. മുഷ്ടികള്‍ ചുരുട്ടിയായിരുന്നു ഗില്ലിന്റെ അതിവൈകാരികമായ പ്രകടനം. പിന്നീട് സായ് കിഷോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി താരത്തിന്റെ നെഞ്ചത്ത് തട്ടുകയും ചെയ്തു.



