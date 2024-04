Sanju Samson: ഇങ്ങനെയൊരു സഞ്ജുവിനെ കണ്ടിട്ടേയില്ല. വിജയറൺ നേടിയ ശേഷം അലറിവിളിച്ച് ആഘോഷിച്ച് രാജസ്ഥാൻ നായകൻ

78 റണ്‍സിന് 3 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയില്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്ന ധ്രുവ് ജുറല്‍ സഞ്ജു സാംസണ് സഖ്യമാണ് രാജസ്ഥാനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. 3 വിക്കറ്റുകള്‍ വീണ സാഹചര്യത്തില്‍ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയ ഇരുവരും പതുക്കെയാണ് പാര്‍ട്ട്ണര്‍ഷിപ്പ് തുടങ്ങിയത്. 11 പന്തില്‍ 12 റണ്‍സ് എന്ന നിലയിലായിരുന്ന സഞ്ജു പിന്നീട് നേരിട്ട 22 പന്തില്‍ നിന്നും 59 റണ്‍സാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. ധ്രുവ് ജുറല്‍ 34 പന്തില്‍ 52 റണ്‍സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. വിജയറണ്‍ കണ്ടെത്തിയതോടെ മുന്‍പൊരിക്കലും കാണാത്ത തരത്തിലാണ് സഞ്ജു അത് ആഘോഷമാക്കിയത്.

Look at both Samson and Jurel , how are they celebrating . Today Jurel was sent up the order to prove his worth .

He was always backed by Samson .

ButAgenda peddlers from nala supara were saying “ Sanju is destroying jurel’s career , he is insecure”

