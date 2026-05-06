ഐപിഎല്ലില് വമ്പന് പ്രകടനമാണ് സഞ്ജു ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സിനായി നടത്തുന്നതെങ്കിലും സഞ്ജുവിന്റെ കായിക ക്ഷമത അത്ര മികച്ചതല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മുന് ഇന്ത്യന് താരം സഞ്ജു സാംസണ്. ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യയെ കിരീടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതില് സഞ്ജുവിന്റെ പ്രകടനം നിര്ണായകമായിരുന്നു. ഐപിഎല്ലിലും വമ്പന് പ്രകടനങ്ങളാണ് താരം ചെന്നൈ കുപ്പായത്തില് നടത്തുന്നത്.കാര്യങ്ങള് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും സഞ്ജു തന്റെ ഫിറ്റ്നസില് കൂടി ശ്രദ്ധ വെയ്ക്കണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കര് പങ്കുവെയ്ക്കുന്നത്.
സഞ്ജു മികച്ച ഫോമിലാണ് മുന്നേറുന്നതെങ്കിലും ഈ മികവ് ഇതേ രീതിയില് നിലനിര്ത്തി പോകാന് കൂടുതല് ഫിറ്റ്നസ് ആവശ്യമാണെന്നാണ് മഞ്ജരേക്കര് പറയുന്നത്. നിലവില് സഞ്ജു തന്റെ കരിയറിന്റെ പീക്കിലാണ്. ഈ രീതിയില് മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് താരവും ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തില് സഞ്ജു തന്റെ ഫിറ്റ്നസില് കൂടി ശ്രദ്ധ വെയ്ക്കണം. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിന്റെ ദൈര്ഘ്യം കൂട്ടാന് സഹായിക്കും. ഇതിനായി കോലിയെ സഞ്ജുവിന് പിന്തുടരാമെന്നും ശാരീരിക ക്ഷമതയുടെ കാര്യത്തില് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യരുതെന്നും മഞ്ജരേക്കര് പറഞ്ഞു.