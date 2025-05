ഡല്‍ഹിക്കെതിരായ മത്സരം കഴിഞ്ഞതോടെ മുംബൈ ടീമിന്റെ ഡഗ്ഔട്ടിനു സമീപം ഇരിക്കുകയായിരുന്ന നിത അംബാനി ടീം താരങ്ങളെ നോക്കി കൈകള്‍ കൊണ്ട് 'ആറ്' എന്നു കാണിച്ചു. പ്ലേ ഓഫില്‍ കയറിയതോടെ ആറാമത്തെ കപ്പ് മുംബൈ ഉറപ്പിച്ചു എന്നാണ് നിത അംബാനിയുടെ പ്രവൃത്തിയില്‍ നിന്ന് മനസിലാകുന്നതെന്ന് ആരാധകര്‍ പറയുന്നു. ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിത അംബാനി 'ആറ്' എന്നു കാണിക്കുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആകാശ് അംബാനി ഇതുകണ്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.



Nita Ambani signalling, we are coming for the 6th Trophy!



No need for other teams to play in the Tournament anymore... pic.twitter.com/UtgGPB1p7d