Kamindu Mendis: രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ടും ബൗളിംഗ്, വിട്ടുകൊടുത്തത് 4 റൺസ് മാത്രം ഒരു വിക്കറ്റും, എന്നാൽ പിന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ പന്ത് കൊടുത്തില്ല

മത്സരത്തിലെ പതിമൂന്നാം ഓവറില്‍ പന്തെറിയാനെത്തിയ മെന്‍ഡിസ് ആംഗ്രിഷ് രഘുവംശിക്കെതിരെ ഇടം കൈ കൊണ്ടാണ് എറിഞ്ഞത്. ആദ്യപന്തില്‍ സിംഗിളെടുത്ത രഘുവംശി അര്‍ധസെഞ്ചുറി തികച്ചു. അടുത്ത പന്ത് നേരിട്ടത് ഇടം കൈയ്യനായ വെങ്കടേഷ് അയ്യരായിരുന്നു. വെങ്കടേഷ് അയ്യര്‍ക്കെതിരെ വലം കൈകൊണ്ടാണ് മെന്‍ഡിസ് പന്തെറിഞ്ഞത്. ഓവറിലെ നാലാം പന്തില്‍ രഘുവംശിയെ മെന്‍ഡിസ് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു.

BOWLS RIGHT ARM AND LEFT ARM IN A SINGLE OVER. ????



- Gets a wicket as well. #kamindumendis #SRHvKKR #IPL2025#CSKvsDC #MIvsLSG pic.twitter.com/L3u5BRTglf