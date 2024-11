US Election 2024, All things to know: കൂടുതല്‍ വോട്ട് കിട്ടിയവരല്ല ജയിക്കുക; യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ആകാന്‍ ഇലക്ടറല്‍ കോളേജ് പിടിക്കണം 2016 ലെ യുഎസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായ ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന് 46.1 ശതമാനം വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്