സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 4 നവംബര് 2025 (10:49 IST)
ക്രൂരതയുടെ കേന്ദ്രമായി സുഡാന്. എല് ഫാഷറി നഗരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനിടെ കൂട്ടക്കുരുതിയാണ് ആര് എസ് എഫ് നടത്തിയത്. നഗരം വിട്ടു പലായനം ചെയ്തവരുടെ സാക്ഷി മൊഴികളിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് ഉള്ളത്. പുരുഷന്മാരെ മാറ്റിനിര്ത്തി വെടിവയ്ക്കുകയും സ്ത്രീകളെ കൂട്ടബലാല്സംഗം ചെയ്യുകയാണ് ഭീകരര്.
തെരുവുകളില് നിറയെ ശവശരീരങ്ങളാണെന്നും അവര് പറയുന്നു. സുഡാനിലെ സ്ഥിതി ഭയാനകമാണെന്ന് റെഡ് ക്രോസ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. ആഭ്യന്തരകലാപം രൂക്ഷമായ സുഡാനില് സൈന്യവും ആര് എസ് എഫും തമ്മില് രൂക്ഷമായ പോരാട്ടം നടക്കുകയാണ്. അതേസമയം കാനഡയില് ബിരുദ പഠനത്തിന് ഈ വര്ഷം ഓഗസ്റ്റില് ഇന്ത്യയില് നിന്ന് ലഭിച്ച അപേക്ഷകളില് 74 ശതമാനവും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. 2023 ഓഗസ്റ്റില് ഇന്ത്യയില് നിന്നുള്ള 32 ശതമാനം അപേക്ഷകള് മാത്രമാണ് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നത്. വാര്ത്ത ഏജന്സിയായ റോയ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്.
അതേസമയം വിവിധ വിദേശ രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് ലഭിച്ച അപേക്ഷകളില് 40% ഓഗസ്റ്റില് കാനഡ നിരാകരിച്ചു. ഇതില് ചൈനയില് നിന്നുള്ള 24 ശതമാനം അപേക്ഷകള് ഉള്പ്പെടുന്നു. വിദേശ വിദ്യാര്ഥികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാന് കാനഡ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണിത്.