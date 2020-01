യുദ്ധകാഹളം മുഴക്കി ഇറാനിൽ ചുവപ്പു കൊടി ഉയർന്നു; ലോകത്തിന്റെ കണ്ണ് ഇറാനിലേക്ക് ; വീഡിയോ

ആക്രമണത്തിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. അതേസമയം യുഎസ് എംബസിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ യുഎസ്. പ്രസിഡന്‍റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ്

അപലപിച്ചു. ഇറാനും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവര്‍ക്കുമെതിരായ നടപടി കടുത്തതായിരിക്കുമെന്ന്



ട്രംപ്

വ്യക്തമാക്കി. ഇറാന്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ 52 ആക്രമിക്കുമെന്നും

മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

Crowds at the funeral of #QassemSoleimaniin chanting: “thank you Hajji Qassem, you did us good (you didn’t fail us)” pic.twitter.com/Ju81bs6ywV