ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണത്തില്‍ റാവല്‍പിണ്ടി സ്റ്റേഡിയത്തിനു നൂറ് മീറ്റര്‍ അകലെ വലിയ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. പാക്കിസ്ഥാന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗിലെ പെഷ്വാര്‍, കറാച്ചി ടീമുകള്‍ തമ്മില്‍ ഇന്ന് രാത്രി എട്ടിനു നടക്കുന്ന മത്സരത്തിനു ആതിഥേയത്വം വഹിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് റാവല്‍പിണ്ടി സ്റ്റേഡിയമാണ്. പാക്കിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗില്‍ റാവല്‍പിണ്ടി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കേണ്ട മത്സരങ്ങള്‍ കറാച്ചിയിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് തീരുമാനിച്ചതായും വാര്‍ത്ത വരുന്നുണ്ട്.



പാക്കിസ്ഥാന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗില്‍ കളിക്കുന്ന വിദേശ താരങ്ങളില്‍ പലരും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും വാര്‍ത്തകളുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാനില്‍ തുടരാന്‍ സുരക്ഷാഭീതിയുണ്ടെന്നും അതിനാല്‍ തുടര്‍ന്ന് കളിക്കുന്നില്ലെന്നുമാണ് പല താരങ്ങളും ഫ്രാഞ്ചൈസുകളെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.



Alert: Indian drone hits area 100 meters away from Rawalpindi Cricket Stadium where PSL tie was scheduled.

Cricket Board (PCB) has decided to shift the remaining Pakistan Super League (PSL) matches to Karachi pic.twitter.com/12KgCkOMWf