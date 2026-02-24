ബുധന്‍, 25 ഫെബ്രുവരി 2026
മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന് സമാനമായ രീതിയില്‍ ഇന്ത്യയെ വീണ്ടും ആക്രമിക്കും: പാക് ഭീകര സംഘടനയായ ലഷ്‌കറെ ത്വയ്ബയുടെ ഭീഷണി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026 (19:52 IST)
മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന് സമാനമായ രീതിയില്‍ ഇന്ത്യയെ വീണ്ടും ആക്രമിക്കുമെന്ന് പാക് ഭീകര സംഘടനയായ ലക്ഷ്‌കറെ ത്വയ്ബയുടെ വീഡിയോ ഭീഷണി. ഇന്ത്യയെ കടല്‍മാര്‍ഗം ആക്രമിക്കുമെന്നാണ് ഭീഷണി. ലഷ്‌കറെ ത്വയ്ബയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫും 2025 ഏപ്രില്‍ 22ന് നടന്ന പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനുമായ സൈഫുള്ള കസൂരിയാണ് ഭീഷണി വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്. പാക്കിസ്ഥാന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ പൂര്‍ണപിന്തുണ തങ്ങള്‍ക്കുണ്ടെന്നും കസൂരി പറയുന്നു.

പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഭീകര സംഘടനകള്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കുന്നുവെന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആരോപണങ്ങളെ ശരിവെക്കുന്നതാണ് കസൂരിയുടെ വീഡിയോ ഭീഷണി. അതേസമയം യുദ്ധഭീതിയില്‍ ഇറാന്‍ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ എത്രയും വേഗം ഇറാന്‍ വിടണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്താണ് ഇന്ത്യന്‍ എംബസി നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്. ഇന്ത്യക്കാര്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും പ്രതിഷേധങ്ങളോ പ്രകടനങ്ങളോ നടക്കുന്ന ഇടങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കണമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

നേരത്തെ ജനുവരിയില്‍ ഇറാന്‍ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചപ്പോഴും ഇന്ത്യ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. രാജ്യം വിടാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുന്നവര്‍ പാസ്പോര്‍ട്ട്, ഐഡന്റിറ്റി കാര്‍ഡുകള്‍ തുടങ്ങിയ രേഖകള്‍ യാത്ര വേളയില്‍ കൈവശം എപ്പോഴും വയ്ക്കണമെന്ന് എംബസി നിര്‍ദേശിച്ചു.


