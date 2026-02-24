ബുധന്‍, 25 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

കൊച്ചി മറൈന്‍ ഡ്രൈവിന് സമീപം നവജാത ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം

police
police
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026 (19:13 IST)
കൊച്ചി: മറൈന്‍ ഡ്രൈവിനടുത്തുള്ള തടാകത്തില്‍ നവജാത ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിയോടെയാണ് മഴവില്‍ പാലത്തിന് സമീപം കരയ്ക്കടിഞ്ഞുവീണത്. ഇവിടെ എത്തിയ രണ്ട് യുവതികളാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. പൊക്കിള്‍ക്കൊടി വേര്‍പെടുത്താത്ത നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

അവര്‍ ഉടന്‍ തന്നെ സമീപവാസികളെ വിവരമറിയിച്ചു. എറണാകുളം സെന്‍ട്രല്‍ പോലീസ് എത്തി തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചു. മൃതദേഹം തടാകത്തില്‍ എങ്ങനെ എത്തി എന്നും അതിന് പിന്നിലെ കുറ്റവാളികളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :