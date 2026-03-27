പുതിയ കോവിഡ് വകഭേദം 'സിക്കാഡ' യുഎസിലുടനീളം വ്യാപിക്കുന്നു!

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 27 മാര്‍ച്ച് 2026 (14:35 IST)
പുതുതായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ COVID-19 വകഭേദം BA.3.2 അഥവാ 'സിക്കാഡ' എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് അമേരിക്കയിലുടനീളം വ്യാപിക്കുകയാണ്. ഈ വകഭേദം എങ്ങനെ പടരുന്നു, എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു, പ്രതിരോധശേഷിയെ ബാധിക്കുമോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്‍ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും ഗവേഷകരും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യാത്രക്കാര്‍, രോഗികളുടെ സാമ്പിളുകള്‍, മലിനജലം എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ ഒന്നിലധികം നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ഈ വകഭേദം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സമീപ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ച മുന്‍ വകഭേദങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇത് വ്യത്യസ്തമാണ്. പല രാജ്യങ്ങളിലും അണുബാധകളില്‍ ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തിയിരുന്ന JN.1 വകഭേദങ്ങളുടെ കുടുംബത്തില്‍ നിന്ന് ഇത് ജനിതകമായി വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ വകഭേദത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളിലൊന്ന് സ്‌പൈക്ക് പ്രോട്ടീനിലെ ഉയര്‍ന്ന എണ്ണം മ്യൂട്ടേഷനുകളാണ്. വൈറസിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഏകദേശം 70 മുതല്‍ 75 വരെ മ്യൂട്ടേഷനുകള്‍ ഉണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നു. ഇത് മനുഷ്യകോശങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു.

ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ കാരണം മുന്‍കാല അണുബാധകളില്‍ നിന്നോ വാക്‌സിനേഷനുകളില്‍ നിന്നോ നേടിയ പ്രതിരോധശേഷിയില്‍ നിന്ന് ഭാഗികമായി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് ഈ വകഭേദത്തിനുണ്ടാകാമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാലിഫോര്‍ണിയ, ഫ്‌ലോറിഡ, ന്യൂയോര്‍ക്ക്, ടെക്‌സസ്, ഇല്ലിനോയിസ് തുടങ്ങി നിരവധി യുഎസ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഈ വകഭേദം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കേസുകളും പരീക്ഷിക്കുകയോ ജനിതകമായി വിശകലനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാല്‍ യഥാര്‍ത്ഥ വ്യാപനം കൂടുതല്‍ വിശാലമായിരിക്കാമെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

ഈ വകഭേദം ഇപ്പോള്‍ ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ടെങ്കിലും 2024 നവംബറില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണ് ഇത് ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. കാലക്രമേണ, ഇത് ലോകത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു. 2025 മധ്യത്തോടെ, അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രയിലൂടെ ഇത് അമേരിക്കയിലെത്തി. പിന്നീട് ഡെന്‍മാര്‍ക്ക്, ജര്‍മ്മനി, നെതര്‍ലാന്‍ഡ്സ് എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ നിരവധി യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് കണ്ടെത്തി.


