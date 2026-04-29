ബുധന്‍, 29 ഏപ്രില്‍ 2026
യുഎഇ ഒപെക് വിടുന്നു; ആഗോള ഊർജ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്, എണ്ണവില കുറഞ്ഞേക്കും

uae leaves opec and opec plus
ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ബുധന്‍, 29 ഏപ്രില്‍ 2026 (12:55 IST)
അബുദാബി:
59 വര്‍ഷത്തെ അംഗത്വം അവസാനിപ്പിച്ച് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സ് (യുഎഇ) ഒപെക്കില്‍ നിന്നും ഒപെക്+ കൂട്ടായ്മയില്‍ നിന്നും പിന്‍മാറി. മേയ് 1 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്ന ഈ തീരുമാനം ആഗോള ഊര്‍ജ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങളാകും വരുത്തുക എന്നതാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം.

ദേശീയ താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് യുഎഇ സര്‍ക്കാര്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി വ്യക്തമാക്കി. 'സംഘടനയില്‍ ഉള്ള കാലത്ത് ഞങ്ങള്‍ ഗണ്യമായ സംഭാവനകള്‍ നല്‍കി, വലിയ ത്യാഗങ്ങള്‍ ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ദേശീയ താല്‍പ്പര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട സമയം ആഗതമായി' എന്ന് യുഎഇ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

ഒപെകില്‍ സൗദി അറേബ്യയ്ക്കും ഇറാഖിനും പിന്നില്‍ മൂന്നാമത്തെ വലിയ എണ്ണ ഉല്‍പ്പാദകരായിരുന്ന യുഎഇ, 2027 ഓടെ പ്രതിദിനം 50 ലക്ഷം ബാരല്‍ ശേഷി കൈവരിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ഒപെക് ക്വാട്ടയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഈ ലക്ഷ്യ നേട്ടത്തിന് തടസ്സമായി നിന്നിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ നടപ്പിലുള്ള ക്വാട്ട പ്രതിദിനം 32 ലക്ഷം ബാരല്‍ ആണെന്നിരിക്കെ ഒപ്പെക്കില്‍ നിന്നും ഒഴിയുന്നതോടെ യുഎഇക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ ഉല്‍പ്പാദനം ഏതാണ്ട് ഇരട്ടിയാക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ഊര്‍ജ വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

അമേരിക്ക- ഇറാന്‍ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഇറാന്‍ ആക്രമണങ്ങളില്‍ ഏറെ ബാധിക്കപ്പെട്ടത് യുഎഇ ആയിരുന്നു. ഹോര്‍മുസ് വഴിയുള്ള എണ്ണവ്യാപാരത്തിന് ഭീഷണിയുണ്ടായ സാഹചര്യത്തില്‍ വാഷിങ്ങ്ടണ്‍ സംരക്ഷണം ഒരുക്കിയില്ലെന്ന പരാതി യുഎഇക്കുണ്ട്. രാജ്യത്തെ പുനര്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ എണ്ണവ്യാപാരം വര്‍ധിപ്പിക്കണം എന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടിയാണ് യുഎഇയുടെ തീരുമാനം.

ഒരു അംഗം ഒപെക് വിട്ടാല്‍ കസഖ്സ്ഥാന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മറ്റ് ഉല്‍പ്പാദകരും ഈ പാത പിന്തുടര്‍ന്നേക്കാമെന്ന് ദുബായ് ആസ്ഥാനമായ ഖമര്‍ എനര്‍ജിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് റോബിന്‍ മില്‍സ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നുണ്ട്.

നേരത്തെ ഉയര്‍ന്ന എണ്ണവില ഈടാക്കി ഒപെക് രാജ്യങ്ങള്‍ ലോകത്തെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണെന്ന് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. യുഎഇ ഒപെക്കില്‍ നിന്ന് പുറത്താകുന്നതോടെ എണ്ണവിലയില്‍ കുറവ് വന്നേക്കാമെന്നാണ് ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ യുഎഇയുടെ തീരുമാനം ഒപെക്കിന്റെ ആഗോള ഊര്‍ജ ആധിപത്യത്തെ
ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുമോ എന്ന ചോദ്യം അന്താരാഷ്ട്ര ഊര്‍ജ വിപണിയില്‍ ഉയരുന്നുണ്ട്.


