വെള്ളി, 20 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത

11 ജെറ്റുകള്‍ വെടിവച്ചിട്ടു; ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാന്‍ വെടിനിര്‍ത്തലില്‍ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചെന്നുള്ള അവകാശവാദം ആവര്‍ത്തിച്ച് ട്രംപ്

Donald Trump, Mexico, Cuba, Columbia, USA- Venezuela,ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്,മെക്സിക്കോ, ക്യൂബ, അമേരിക്ക- വെനസ്വേല, കൊളംബിയ
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 20 ഫെബ്രുവരി 2026 (15:35 IST)
വാഷിംഗ്ടണ്‍: കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇന്ത്യയ്ക്കും പാകിസ്ഥാനും ഇടയില്‍ നടന്ന ഒരു പ്രധാന സൈനിക നീക്കം തടയാന്‍ താന്‍ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് വീണ്ടും മുന്നോട്ടു വന്നു. തന്റെ സമാധാന ബോര്‍ഡിന്റെ പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കവേ, ഇരു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കുമെതിരെ കടുത്ത വ്യാപാര ഉപരോധങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതായി ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

'യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഇരു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും 200 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന് ഞാന്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് അവര്‍ കണ്ടപ്പോള്‍ അവര്‍ സമാധാനത്തിന് സമ്മതിച്ചു,' ട്രംപ് വിശദീകരിച്ചു. ഏപ്രിലില്‍ പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ച ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂരിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ട്രംപ് പരാമര്‍ശിച്ചത്. സംഘര്‍ഷത്തിനിടെ 11 യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ വെടിവച്ചിട്ടതായും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.

'വ്യോമയുദ്ധത്തില്‍ വളരെ വിലയേറിയ 11 ജെറ്റുകള്‍ വെടിവച്ചിട്ടു. സ്ഥിതി നിയന്ത്രണാതീതമായ ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ ഞാന്‍ ഇടപെട്ടു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി നന്നായി അറിയാം. ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തെയും പാകിസ്ഥാന്‍ ഭരണാധികാരിയെയും വിളിച്ച് വ്യാപാര ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അവര്‍ പിന്മാറി,' ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പാകിസ്ഥാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് പരസ്യമായി തന്നെ പ്രശംസിച്ചുവെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.

ട്രംപിന്റെ ഇടപെടല്‍ മൂലം 25 ദശലക്ഷം (25 ദശലക്ഷം) ജീവന്‍ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് തന്റെ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫിനോട് പറഞ്ഞതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ പൂര്‍ണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളില്‍ മൂന്നാം കക്ഷി ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :