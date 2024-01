ഫിഫ ബെസ്റ്റ്, ബാലണ്‍ ഡി ഓര്‍ പുരസ്‌കാരങ്ങളില്‍ തനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലെന്ന സൂപ്പര്‍ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയുടെ പ്രസ്താവനയ്‌ക്കെതിരെ പ്രതികരണവുമായി അര്‍ജന്റീനന്‍ താരം ലിയാന്‍ഡ്രോ പെരെഡസ്. റൊണാള്‍ഡോ നടത്തിയ പ്രതികരണം മെസ്സി പുരസ്‌കാരം നേടിയതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയതാണെന്ന തരത്തില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് പരേഡസിന്റെ പ്രതികരണം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി തനിക്ക് ഈ പുരസ്‌കാരങ്ങളില്‍ വിശ്വാസം നഷ്ടമായെന്നായിരുന്നു റൊണാള്‍ഡോയുടെ പ്രതികരണം.

Leandro Paredes: "Cristiano saying awards are outdated is like Pepe saying barber shops are outdated. Its been years since you went to one.(laughs)" @DiarioOlepic.twitter.com/jM1tNBA1AX