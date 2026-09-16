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  4. Lionel Messi included in Argentina Squad Farewell Match
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Wednesday, 16 September 2026 (08:09 IST)

വിരമിച്ച മെസി വീണ്ടും അർജന്റീന ടീമിൽ; കളി ഒക്ടോബർ ആറിന്

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Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (08:27 IST)
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രാജ്യാന്തര ടീമിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ലയണൽ മെസി വീണ്ടും അർജന്റീന കുപ്പായമണിയുന്നു. 2016 ൽ രാജ്യാന്തര ഫുട്‌ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം ആ തീരുമാനം പിൻവലിച്ച് മെസി വീണ്ടും കളത്തിലിറങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം ഫുട്‌ബോൾ മാന്ത്രികൻ വീണ്ടും അർജന്റീന ജേഴ്‌സി അണിയുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയാകും? 
 
ലാസ്റ്റ് ഡാൻസ് 
 
ഒക്ടോബർ ആറിന് ബെനിനെതിരായി നടക്കുന്ന സൗഹൃദ മത്സരത്തിനുള്ള അർജന്റീന ടീമിലാണ് മെസി ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മെസി വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം വീണ്ടും പിൻവലിച്ചോ എന്ന് പോലും ആരാധകർക്കിടയിൽ സംശയമുണർന്നു. എന്നാൽ രാജ്യാന്തര ടീമിനായി തന്റെ അവസാന മത്സരം കളിക്കാനാണ് മെസി ഒക്ടോബർ ആറിന് ബൂട്ടണിയുന്നത്. 
 
അർജന്റീന ഫെഡറേഷന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം
 
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന് പിന്നാലെയാണ് മെസി രാജ്യാന്തര ഫുട്‌ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ മെസിയെ പോലൊരു ലോകോത്തര താരത്തിനു അർഹിക്കുന്ന യാത്രയയപ്പ് നൽകണമെന്ന് അർജന്റീന ഫുട്‌ബോൾ ഫെഡറേഷൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഒക്ടോബർ ആറിന് ബെനിനെതിരായി നടക്കുന്ന മത്സരം മെസിക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അർജന്റീന ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ക്ലൗഡിയോ ടാപ്പിയ പറഞ്ഞു. പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്‌കലോണിയുടെ കൂടി ആവശ്യപ്രകാരമാണ് മെസി ബെനിനെതിരായ സൗഹൃദ മത്സരം കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത്. 
2022 ലെ ടീം സംഗമിക്കും
 
മെസിയുടെ യാത്രയയപ്പ് അവിസ്മരണീയമാക്കാനാണ് അർജന്റീന ഫെഡറേഷന്റെ തീരുമാനം. 2022 ലെ ലോകകപ്പ് വിജയിക്കുമ്പോൾ മെസിക്ക് കീഴിൽ കളിച്ച അർജന്റീന ടീമിലെ എല്ലാ താരങ്ങൾക്കും അന്നേദിവസം ക്ഷണമുണ്ട്. കുടുംബ സമേതം മെസിയുടെ യാത്രയയപ്പിന് എത്തണമെന്നാണ് 2022 ലോകകപ്പ് ടീമിലെ താരങ്ങൾക്ക് ഫെഡറേഷൻ നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അർജന്റീന ജേഴ്‌സിയിൽ മെസി അവസാനമായി കളിക്കുമ്പോൾ അത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്‌ബോൾ ആരാധകർക്കും മറക്കാനാവാത്ത വിരുന്നാകും. Also Read: ചരിത്രത്തിലാദ്യം, ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് നെഗറ്റീവിൽ, ആശങ്കപ്പെടണമോ?
 
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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