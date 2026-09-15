ഇംഗ്ലണ്ട് ഇനി തകർക്കും, പരിശീലക സംഘത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കെവിൻ പീറ്റേഴ്സൺ
ഇംഗ്ലണ്ട് വൈറ്റ് ബോള് ടീമിന്റെ പുതിയ മെന്ററായി കെവിന് പീറ്റേഴ്സണ് ചുമതലയേറ്റു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനൊപ്പം പീറ്റേഴ്സണ് ജോയിന് ചെയ്തത്. ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ 3 മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നോടിയായാണ് പീറ്റേഴ്സണ് ജോയിന് ചെയ്തത്. പീറ്റേഴ്സണ് പൂര്ണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നല്കുമെന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തില് മാത്രമായി പീറ്റേഴ്സണ് ഒതുങ്ങിക്കൂടാന് താന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇംഗ്ലണ്ട് മുഖ്യപരിശീലകന് ബ്രെണ്ടന് മക്കെല്ലം വ്യക്തമാക്കി.
കളിക്കാരനെന്ന നിലയിലും നായകനെന്ന നിലയിലുള്ള പീറ്റേഴ്സണിന്റെ അനുഭവസമ്പത്ത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് കരുതുന്നത്. ലിമിറ്റഡ് ഓവര് ക്രിക്കറ്റില് കളിക്കാരെന്ന നിലയില് വമ്പന് റെക്കോര്ഡുള്ളവരാണ് പീറ്റേഴ്സണും ഇംഗ്ലണ്ട് മുഖ്യപരിശീലകനായ ബ്രണ്ടന് മക്കല്ലവും. അതിനാല് തന്നെ ആക്രമണോത്സുകമായ പുതിയ ബ്രാന്ഡ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ടീമായി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ രൂപപ്പെടുത്താന് ഇവര്ക്കാകുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ. 2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ്, 2028ലെ ടി20 ലോകകപ്പ് എന്നിവയാണ് നിലവില് ഇംഗ്ലണ്ട് ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പീറ്റേഴ്സണെ മെന്റര് റോളില് ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.