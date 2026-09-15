  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Brendon Mccullum welcomes Kevin peterson to england coaching staff
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 15 September 2026 (15:45 IST)

ഇംഗ്ലണ്ട് ഇനി തകർക്കും, പരിശീലക സംഘത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കെവിൻ പീറ്റേഴ്സൺ

Kevin Peterson, England mentor, England Cricket, England Coaching staffs
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (15:46 IST)
google-news
ഇംഗ്ലണ്ട് വൈറ്റ് ബോള്‍ ടീമിന്റെ പുതിയ മെന്ററായി കെവിന്‍ പീറ്റേഴ്‌സണ്‍ ചുമതലയേറ്റു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനൊപ്പം പീറ്റേഴ്‌സണ്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്തത്. ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ 3 മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നോടിയായാണ് പീറ്റേഴ്‌സണ്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്തത്. പീറ്റേഴ്‌സണ് പൂര്‍ണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കുമെന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തില്‍ മാത്രമായി പീറ്റേഴ്‌സണ്‍ ഒതുങ്ങിക്കൂടാന്‍ താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇംഗ്ലണ്ട് മുഖ്യപരിശീലകന്‍ ബ്രെണ്ടന്‍ മക്കെല്ലം വ്യക്തമാക്കി.
 
 കളിക്കാരനെന്ന നിലയിലും നായകനെന്ന നിലയിലുള്ള പീറ്റേഴ്‌സണിന്റെ അനുഭവസമ്പത്ത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് കരുതുന്നത്. ലിമിറ്റഡ് ഓവര്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ കളിക്കാരെന്ന നിലയില്‍ വമ്പന്‍ റെക്കോര്‍ഡുള്ളവരാണ് പീറ്റേഴ്‌സണും ഇംഗ്ലണ്ട് മുഖ്യപരിശീലകനായ ബ്രണ്ടന്‍ മക്കല്ലവും. അതിനാല്‍ തന്നെ ആക്രമണോത്സുകമായ പുതിയ ബ്രാന്‍ഡ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ടീമായി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ രൂപപ്പെടുത്താന്‍ ഇവര്‍ക്കാകുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ. 2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ്, 2028ലെ ടി20 ലോകകപ്പ് എന്നിവയാണ് നിലവില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പീറ്റേഴ്‌സണെ മെന്റര്‍ റോളില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
India vs Afghanistan, 2nd T20: സഞ്ജുവിന് ഇന്ന് നിർണായകം; പാളിയാൽ വൈഭവ് 'എൻട്രി'

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പോലും സെഞ്ചുറി നേടി, രോഹിത്തിന് ലോകകപ്പിൽ സ്ഥാനമുറപ്പ്, ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകി ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പോലും സെഞ്ചുറി നേടി, രോഹിത്തിന് ലോകകപ്പിൽ സ്ഥാനമുറപ്പ്, ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകി ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറിമുംബൈയില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 3ന് ചേര്‍ന്ന ബിസിസിഐ അവലോകന യോഗത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഏകദിന ടീമില്‍ രോഹിത് ശര്‍മയെ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനെ ശക്തമായി പിന്തുണച്ച് സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈകിയ. 2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിനുള്ള ടീമില്‍ രോഹിത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിര്‍ണായകമാകുമെന്ന് സൈകിയ യോഗത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഹാർദ്ദിക് തുടരും, പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം തെറിക്കും, പുതിയ നായകൻ ആരാകണമെന്ന് രോഹിത് തീരുമാനിക്കും

ഹാർദ്ദിക് തുടരും, പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം തെറിക്കും, പുതിയ നായകൻ ആരാകണമെന്ന് രോഹിത് തീരുമാനിക്കുംപുതിയ നായകനാരാകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ചര്‍ച്ചകളില്‍ രോഹിത് ശര്‍മ സജീവ സാന്നിധ്യമാകും.

തോറ്റ് തോറ്റ് മടുത്തു, ഹെഡ് കോച്ചിനെയും 7 താരങ്ങളെയും പുറത്താക്കി,അടിമുടി മാറ്റവുമായി പാകിസ്ഥാൻ,

തോറ്റ് തോറ്റ് മടുത്തു, ഹെഡ് കോച്ചിനെയും 7 താരങ്ങളെയും പുറത്താക്കി,അടിമുടി മാറ്റവുമായി പാകിസ്ഥാൻ,ഹെഡ് കോച്ച് സര്‍ഫറാസ് അഹ്‌മദ്, ബൗളിങ് കോച്ച് ഉമര്‍ ഗുല്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പകരം മൈക്ക് ഹെസ്സന്‍, ആഷ്‌ലി നോഫ്‌കെ എന്നിവരെ പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് നിയമിച്ചു.

നിനക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കളിക്കാമായിരുന്നു, അർജൻ്റീനയെ മാത്രം തിരെഞ്ഞെടുത്തതിന് നന്ദി, വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി ഡി മരിയ

നിനക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കളിക്കാമായിരുന്നു, അർജൻ്റീനയെ മാത്രം തിരെഞ്ഞെടുത്തതിന് നന്ദി, വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി ഡി മരിയലിയോ അര്‍ജന്റീനയ്ക്കായി ഫുട്‌ബോള്‍ കളിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതിലൂടെ ഞങ്ങള്‍ എക്കാലവും നിന്നോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കും.

നീ ബൗളിങ്ങും ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്ത്, ഏകദിനത്തിൽ ശ്രേയസിന് പകരം തിലകിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നീക്കം, നിർദേശം നൽകി ടീം മാനേജ്മെൻ്റ്

നീ ബൗളിങ്ങും ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്ത്, ഏകദിനത്തിൽ ശ്രേയസിന് പകരം തിലകിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നീക്കം, നിർദേശം നൽകി ടീം മാനേജ്മെൻ്റ്അതേസമയം ടീം മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ ഫവേറേറ്റിസമാണ് കാണാനാവുന്നതെന്നാണ് വാര്‍ത്തയോട് ആരാധകരുടെ പ്രതികരണം.

ഇംഗ്ലണ്ട് ഇനി തകർക്കും, പരിശീലക സംഘത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കെവിൻ പീറ്റേഴ്സൺ

ഇംഗ്ലണ്ട് ഇനി തകർക്കും, പരിശീലക സംഘത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കെവിൻ പീറ്റേഴ്സൺഇംഗ്ലണ്ട് വൈറ്റ് ബോള്‍ ടീമിന്റെ പുതിയ മെന്ററായി കെവിന്‍ പീറ്റേഴ്‌സണ്‍ ചുമതലയേറ്റു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനൊപ്പം പീറ്റേഴ്‌സണ്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്തത്. ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ 3 മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നോടിയായാണ് പീറ്റേഴ്‌സണ്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്തത്.

India vs Afghanistan, 2nd T20: സഞ്ജുവിന് ഇന്ന് നിർണായകം; പാളിയാൽ വൈഭവ് 'എൻട്രി'

India vs Afghanistan, 2nd T20: സഞ്ജുവിന് ഇന്ന് നിർണായകം; പാളിയാൽ വൈഭവ് 'എൻട്രി'India vs Afghanistan, 2nd T20: ഇന്ത്യ-അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ രണ്ടാം ട്വന്റി 20 മത്സരം ഇന്ന്. ആദ്യ മത്സരത്തിലെ വിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാകും ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുക. പരമ്പര നഷ്ടമാകാതിരിക്കാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ഇന്ന് ജയം നിർണായകം.

Delhi Capitals : പരിശീലക സംഘത്തിൽ യുവരാജും ദാദയും, ഡൽഹി ക്യാപ്പിറ്റൽസ് അടിമുടി മാറുന്നു

Delhi Capitals : പരിശീലക സംഘത്തിൽ യുവരാജും ദാദയും, ഡൽഹി ക്യാപ്പിറ്റൽസ് അടിമുടി മാറുന്നുടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ സൗരവ് ഗാംഗുലിയെയും ബാറ്റിംഗ് പരിശീലകനായി യുവരാജ് സിങ്ങിനെയുമാണ് ഡല്‍ഹി തങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിലെത്തിക്കുന്നത്.

ഏത് എംബാപ്പെ, ബാലൺ ഡിഓർ നേടാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യൻ ഞാൻ തന്നെ, വിടാതെ ലാമിൻ യമാൽ

ഏത് എംബാപ്പെ, ബാലൺ ഡിഓർ നേടാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യൻ ഞാൻ തന്നെ, വിടാതെ ലാമിൻ യമാൽസ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ മൂവിസ്റ്റാര്‍ പ്ലസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് യമാല്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ ഈ വര്‍ഷത്തെ ബാലണ്‍ ദ്യോര്‍ പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹന്‍ താനാണെന്ന അവകാശവാദവുമായി എംബാപ്പെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.

ഹർമനുമായി ഹസ്തദാനം ചെയ്യാതിരുന്നത് നിഗർ സുൽത്താനയുടെ സ്വന്തം തീരുമാനം, ക്യാപ്റ്റനെ തള്ളി ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്

ഹർമനുമായി ഹസ്തദാനം ചെയ്യാതിരുന്നത് നിഗർ സുൽത്താനയുടെ സ്വന്തം തീരുമാനം, ക്യാപ്റ്റനെ തള്ളി ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്വനിതാ ഏഷ്യാകപ്പ് സെമിഫൈനലില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റനായ ഹര്‍മന്‍ പ്രീത് കൗറുമായി ഹസ്തദാനം ചെയ്യാന്‍ ബംഗ്ലാദേശ് വനിതാ ടീം ക്യാപ്റ്റനായ നിഗര്‍ സുല്‍ത്താന വിസമ്മതിച്ച സംഭവത്തില്‍ ക്യാപ്റ്റനെ തള്ളി ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ്.