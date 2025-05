'തനി ഒരുവന്‍ 2 വളരെ വലിയ സ്‌കെയിലില്‍ ചിത്രീകരിക്കുന്ന സിനിമയാണ്. അതിന്റെ ലോഞ്ചിങിനുള്ള കൃത്യമായ സമയത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങള്‍. ചിത്രത്തില്‍ രവി മോഹന്‍, നയന്‍താര എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് അഭിനേതാക്കളുള്ളതിനാല്‍, അവരുടെ എല്ലാം സമയം നോക്കി, ഉചിതമായ സമയത്ത് ലോഞ്ചിങ് ഉണ്ടാകും', തമിഴ് പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ അര്‍ച്ചന പറഞ്ഞു.

"#ThaniOruvan2 is a very massive scale film????. Since #RaviMohan & #Nayanthara are part of it, we need right time to launch????. It's a Bang on script, so we are excited????. Infact MohanRaja narrated one more line also which we will be doing✌️"

