രാത്രി വിജയ് ആശുപത്രിയിൽ, വീഡിയോയ്ക്ക് പിന്നിൽ, നടൻ എത്തിയത് ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി

വിജയ് സിനിമ തിരക്കുകളിലാണ്. ഒടുവിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ലിയോ വൻ വിജയമായതിനെ പിന്നാലെ സക്‌സസ് മീറ്റ് നിർമാതാക്കൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിലെ വിജയുടെ വീഡിയോകൾ വൈറലായി മാറിയിരുന്നു. പിന്നാലെ നടന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്.

ഇന്നലെ രാത്രി ചെന്നൈയിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ വിജയ് എത്തി എന്നതാണ് വാർത്തകൾ.വൈറ്റ് ഷർട്ടും ജീൻസും മാസ്കും ധരിച്ചാണ് പുറത്തുവന്ന വീഡിയോയിൽ നടനെ കാണാനായത്. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയ താരത്തിനൊപ്പം സഹായികളും ഉണ്ടായിരുന്നു.ദളപതിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് പറ്റിയതെന്നാണ് ആരാധകർ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെ സംഭവം എന്താണെന്ന് നടനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

After Completing Grand #LeoSuccessMeet Thalapathy @actorvijay off to Bangkok for the Next Schedule of #Thalapathy68