റിയലിസ്റ്റിക് ഡ്രാമ സിനിമകളുടെ ട്രാക്ക് മാറ്റി മോളിവുഡ് ആക്ഷന്‍ പായ്ക്ക്ഡ് മാസ്സ് മസാല ചിത്രങ്ങളെ സ്‌നേഹിക്കുന്ന കാലമാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. നഹാസ് ഹിദായത്ത് സംവിധാനം 'ആര്‍ഡിഎക്‌സ്' മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി നേടി ആളുകളെ തിയറ്ററുകളില്‍ എത്തിച്ചു. ഓരോ ദിവസവും സിനിമയുടെ കളക്ഷന്‍ മുകളിലേക്ക് തന്നെ. റിയലിസ്റ്റിക് ഡ്രാമ സിനിമകളുടെ ട്രാക്ക് മാറ്റി മോളിവുഡ് ആക്ഷന്‍ പായ്ക്ക്ഡ് മാസ്സ് മസാല ചിത്രങ്ങളെ സ്‌നേഹിക്കുന്ന കാലമാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. നഹാസ് ഹിദായത്ത് സംവിധാനം 'ആര്‍ഡിഎക്‌സ്' മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി നേടി ആളുകളെ തിയറ്ററുകളില്‍ എത്തിച്ചു. ഓരോ ദിവസവും സിനിമയുടെ കളക്ഷന്‍ മുകളിലേക്ക് തന്നെ.





ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളില്‍ നിന്ന് 60 കോടി കളക്ഷന്‍ നേടി എന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട്.കേരളത്തിലും പുറത്തുമുള്ള ഭൂരിഭാഗം തിയേറ്ററുകളിലും ചിത്രം ഹൗസ്ഫുള്‍ ഷോ കളിക്കുകയാണ് എന്നാണ് വിവരം.







'ആര്‍ഡിഎക്‌സ്' ടീമിന്റെ ഔദ്യോഗിക കളക്ഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇതുവരെയും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.





രണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ച 3.30 കോടി സ്വന്തമാക്കിയ പത്താമത്തെ ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച 3.75 കോടിയാണ്. ഇന്ത്യന്‍ ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ നിന്നുള്ള കളക്ഷനാണ് ഇത്.





























































