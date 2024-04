ഇന്നസെന്റിന്റെ അവസാന ചിത്രം, മുകേഷിന്റെ ഫിലിപ്സിലെ കാണാന്‍ കൊതിച്ച സീനുകള്‍, വീഡിയോ

അന്തരിച്ച നടന്‍ ഇന്നസെന്റിന്റെ അവസാന ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം നവംബര്‍ 24 ന് തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ സിനിമയിലെ പല സീനുകളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നിറയുകയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ പ്രേക്ഷകര്‍ കാണാന്‍ കൊതിക്കുന്ന സിനിമയിലെ ചില രംഗങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച വീഡിയോ നിര്‍മാതാക്കള്‍ പുറത്തിറക്കി.

മുകേഷ്, ഇന്നസെന്റ്, നോബിള്‍ ബാബു തോമസ്, നവനി ദേവാനന്ദ്, ക്വിന്‍ വിപിന്‍ എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്.

Innocent's Last Movie, Mukesh's Most Wanted Scenes at Phillips, Video