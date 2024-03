' ഒരു തമിഴ് സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്റെ പേരില്‍ വരുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ്. ഒരു സിനിമ പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായി നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങള്‍ അടര്‍ത്തിയെടുത്ത് തെറ്റായി പ്രചരണം നടത്തുകയാണ്. ആ സിനിമയുടെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനും പ്രൊഡക്ഷനുമൊക്കെ ആയി ബാല സാറിനൊപ്പം ഒരു വര്‍ഷത്തോളം ഞാന്‍ വര്‍ക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെട്ട അഭിനേതാവാകാന്‍ അദ്ദേഹം എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു നല്ല അഭിനേത്രി എന്ന നിലയില്‍ ഉയരാന്‍ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങള്‍ നല്‍കി. എനിക്ക് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള മാനസിക, ശാരീരിക ഉപദ്രവങ്ങള്‍ ആ സിനിമയ്ക്കിടെ സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. മറ്റു പ്രൊഫഷണല്‍ കമ്മിറ്റ്‌മെന്റുകള്‍ മൂലമാണ് ഞാന്‍ ആ സിനിമയില്‍ നിന്ന് പിന്മാറിയത്,' മമിത കുറിച്ചു.



#MamithaBaiju's clarification on the controversial interview bit, which circulated on social media. She clarified that it was misquoted by a few, and she opted out of #Bala's film because of other professional commitments. pic.twitter.com/KQgveJr0Wc