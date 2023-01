പുലര്‍ച്ചെ മുതലാണ് ഇരു സിനിമകളുടെയും ആദ്യ ഷോ. ചെന്നൈയിലെ ഒരു തിയറ്ററിനു പുറത്തുനിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഇപ്പോള്‍ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. അജിത്ത് ഫാന്‍സ് വിജയ് ചിത്രമായ വാരിസിന്റെ പോസ്റ്ററുകള്‍ നശിപ്പിക്കുന്നതും ഇതിനു പ്രതികാരമായ വിജയ് ഫാന്‍സ് അജിത്ത് ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്ററുകള്‍ കീറുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ പലയിടത്തും സമാന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍ ആരാധകര്‍ തമ്മില്‍ കയ്യേറ്റം വരെ ഉണ്ടായതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.



#WATCH | Tamil Nadu: Fans of Ajith Kumar tore posters of Vijay starrer #Varisu & fans of Vijay tore posters of Ajith Kumar starrer #Thunivu outside a movie theatre in Chennai



Both films have released on the same day after 8 yrs, people gathered in large numbers to watch them. pic.twitter.com/rahM76Gcjk