പരിശീലന സെഷനില്‍ വളരെ കൂളായാണ് കോലി സഹതാരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ചെലവഴിച്ചത്. ടീമിനൊപ്പം പരിശീലനത്തിനു ഇറങ്ങാമെന്ന് ഡല്‍ഹി മുഖ്യ പരിശീലകന്‍ ശരണ്‍ദീപ് സിങ്ങിനെ കോലി അറിയിച്ചിരുന്നു. കോലിയെ പോലൊരു താരം ഒപ്പമുണ്ടാകുന്നത് ഡല്‍ഹി താരങ്ങള്‍ക്ക് മികച്ച അനുഭവമായിരിക്കുമെന്ന് ശരണ്‍ദീപ് സിങ് പറഞ്ഞു. ഡല്‍ഹി താരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം കോലി സര്‍ക്കിള്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ കളിക്കുന്ന വീഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.



