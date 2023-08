Tilak Varma: എന്തൊരു ധൈര്യം, ആരെയും കൂസാത്ത മനോഭാവം; ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ആരാധകര്‍

ഇഷാന്‍ കിഷന്‍, ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ എന്നിവര്‍ പരാജയപ്പെട്ടിടത്താണ് തിലക് വര്‍മ ആളിക്കത്തിയത്. അല്‍സാരി ജോസഫിനെ തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ട് സിക്‌സുകള്‍ പറത്തിയതോടെ തിലക് വര്‍മ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിലെ അടുത്ത സെന്‍സേഷന്‍ താരമാകുമെന്ന് ആരാധകര്‍ വിധിയെഴുതി. അല്‍സാരി ജോസഫിനെ സിക്‌സര്‍ പറത്തിയാണ് രാജ്യാന്തര കരിയറിലെ ആദ്യ റണ്‍ തിലക് വര്‍മ സ്വന്തമാക്കുന്നത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ അടുത്ത സികസും !



Takes a blinder.

Hits back to back sixes to kick off his innings.

A dashing debut for Tilak Varma #INDvWIAdFreeonFanCode #WIvIND pic.twitter.com/VpcKOyfMSR