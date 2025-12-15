തിങ്കള്‍, 15 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
ഭയന്നുപോയി, ഇപ്പോൾ സുരക്ഷിതൻ, സിഡ്നി വെടിവെയ്പ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് മൈക്കൽ വോൺ

Michael Vaughan, Bondi beach attack, Sydney Terror attacks,
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 15 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (13:10 IST)
ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ സിഡ്‌നി ബോണ്ടി ബീച്ചിലുണ്ടായ വെടിവെയ്പ്പില്‍ തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടതായി മുന്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ മൈക്കല്‍ വോണ്‍. ബോണ്ടി ബീച്ചില്‍ ജൂത ആഘോഷമായ ഹനൂക്കയുടെ ആദ്യ ദിനത്തിലാണ് ഭീകരാക്രമണമുണ്ടായത്. സംഭവത്തില്‍ 15 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും 40 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.


ഇംഗ്ലണ്ടും ഓസ്‌ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള ആഷസ് പരമ്പരയുടെ കമന്ററി പാനലില്‍ അംഗമാണ് മൈക്കല്‍ വോണ്‍. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വോണ്‍ ഓസീസിലെത്തിയത്. സംഭവം നടക്കുമ്പോള്‍ പ്രദേശത്തെ ഒരു റസ്റ്ററന്റിലാണ് വോണ്‍ അഭയം തേടിയത്.

ബോണ്ടിയിലെ ഒരു റസ്റ്റോറന്റില്‍ കുടുങ്ങിപോയത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ്. സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തി. എമര്‍ജന്‍സി സര്‍വീസുകള്‍ക്കും ഭീകരരെ നേരിട്ട വ്യക്തിക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ ഇരയായവര്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കേണ്ട സമയമാണിത്. വോണ്‍ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

പാകിസ്ഥാന്‍ വംശജരായ 50 കാരനായ സാജിദ് അക്രം, ഇയാളുടെ മകന്‍ 24കാരനായ നവീദ് അക്രം എന്നിവരാണ് അക്രമികള്‍. ഇതില്‍ 50കാരനെ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ പോലീസ് വെടിവെച്ച് കൊന്നിരുന്നു. നവീദ് സാരമായ പരിക്കുകളോടെ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ജൂത വിഭാഗത്തെയാണ് അക്രമികള്‍ ലക്ഷ്യം വെച്ചത്. സംഭവം ഭീകരാക്രമമാണെന്ന് പോലീ സ്ഥിരീകരിച്ചു.


