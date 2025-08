WCL 2025, India C vs Pakistan C: 'അവസാനം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ കളിക്കും, അവരുടെ മുഖം ആലോചിക്കാന്‍ വയ്യ'; ഇന്ത്യയെ പരിഹസിച്ച് അഫ്രീദി ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് പാക്കിസ്ഥാനെ നേരിടുകയെന്നും ആ സമയത്ത് അവരുടെ മുഖഭാവം എന്തായിരിക്കുമെന്നും അഫ്രീദി പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു