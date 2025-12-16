Shaheen Afridi : പ്രീമിയം ബൗളർ ബിഗ്ബാഷിൽ, 2.4 ഓവറിൽ കൊടുത്തത് 43 റൺസ്, പിന്നാലെ വിലക്കും, നാണക്കേട്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 16 ഡിസംബര് 2025 (12:30 IST)
ഓസ്ട്രേലിയന് ടി20 ലീഗായ ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിലെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തില് തന്നെ നാണം കെട്ട് പാക് പേസര് ഷഹീന് ഷാ അഫ്രീദി. മെല്ബണ് റെനെഗെഡിസിനെതിരായ മത്സരത്തില് ബ്രിസ്ബേന് ഹീറ്റ്സിനായാണ് താരം അരങ്ങേറിയത്. മത്സരത്തില് 2.4 ഓവര് പന്തെറിഞ്ഞ ഷഹീന് ഷാ അഫ്രീദി 43 റണ്സാണ് വഴങ്ങിയത്. മത്സരത്തില് വിക്കറ്റെടുക്കാന് സാധിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മത്സരത്തില് പന്തെറിയുന്നതില് നിന്ന് താരത്തിന് വിലക്കും ലഭിച്ചു.
പവര് പ്ലേയില് രണ്ടാം ഓവര് എത്തിയ അഫ്രീദി ആദ്യ ഓവറില് 9 റണ്സാണ് വഴങ്ങിയത്. ഇതിന് ശേഷം പതിമൂന്നാം ഓവറിലാണ് താരത്തെ പന്തെറിയാന് പിന്നീട് വിളിച്ചത്. ആ ഓവറില് 19 റണ്സാണ് താരം വഴങ്ങിയത്. പിന്നീട് പതിനെട്ടാം ഓവര് പന്തെറിയാനെത്തിയ അഫ്രീദിയുടെ ആദ്യ പന്തില് തന്നെ ടിം സീഫര്ട്ട് സിക്സര് പറത്തില് പിന്നീട് ഓവറില് 2 ഫുള്ടോസ് നോബോളുകളടക്കം തുടര്ച്ചയായി എറിഞ്ഞത് 3 നോബോളുകള്. ഇതോടെ അഫ്രീദിയെ മത്സരത്തില് പന്തെറിയുന്നത് വിലക്ക്. നഥാന് മക്സ്വീനിയാണ് അഫ്രീദിയുടെ ഓവര് പൂര്ത്തിയാക്കിയത്.
മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത റെനെഗഡ്സ് സീഫര്ട്ടിന്റെയും ഒലിവര് പീക്കിന്റെയും ബാറ്റിംഗ് മികവില് 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 212 റണ്സാണ് നേടിയത്. ടിം സീഫര്ട്ട് 56 പന്തില് 102 റണ്സും ഒലിവര് പീക്ക് 29 പന്തില് 57 റണ്സുമടിച്ചു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ബ്രിസ്ബേന് ഹീറ്റ്സിന് 198 റണ്സെടുക്കാനെ സാധിച്ചുള്ളു. 32 പന്തില് 55 റണ്സുമായി കോളിന് മണ്റോയും 22 പന്തില് 50 റണ്സുമായി ജിമ്മി പിയേഴ്സണുമാണ് ബ്രിസ്ബേനായി തിളങ്ങിയത്.