Sanju Samson: 'ചിലപ്പോള്‍ ജോക്കര്‍ ആകേണ്ടിവരും, അല്ലെങ്കില്‍ വില്ലന്‍'; പരിഭവങ്ങളോ പരാതികളോ ഇല്ലാതെ സഞ്ജു (Video)

' നോക്കൂ, ഈയടുത്ത് കേരളത്തില് നിന്നുള്ള നടനായ മോഹന്ലാലിനു രാജ്യത്തെ തന്നെ വലിയൊരു പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 30-40 വര്ഷമായി അദ്ദേഹം അഭിനയരംഗത്തുണ്ട്. ഞാനും എന്റെ രാജ്യത്തിനായി കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്ഷമായി കളിക്കുന്നു. ചിലപ്പോള് എനിക്ക് വില്ലനാകേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കില് ജോക്കറുടെ റോള്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഞാന് കളിക്കണം. ഓപ്പണറായി സെഞ്ചുറി നേടിയതുകൊണ്ട് ആദ്യ മൂന്നില് തന്നെ സ്ഥാനം വേണമെന്ന് പറയാന് എനിക്ക് സാധിക്കില്ല. ഞാന് ഇതിലും പരിശ്രമിക്കട്ടെ. എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് മികച്ചൊരു വില്ലന് ആയിക്കൂടാ?,' സഞ്ജു പറഞ്ഞു.
