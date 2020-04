കൊവിഡ് ബാധിതർക്ക് ആശ്വാസമായി വീണ്ടും സച്ചിൻ

മുംബൈയിലെ കൊവിഡ് രോഗബാധിതർക്ക് സഹായവുമായി ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ്ങ് ഇതിഹാസം ടെൻഡുൽക്കർ.നേരത്തെ, കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് 50 ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന ചെയ്‌തതിന് പുറമേ മുംബൈയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കൊവിഡ് 19 വൈറസ് വ്യാപനം മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന 5000ത്തോളം ആളുകൾക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് സൗജന്യ എത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയിലാണ് സച്ചിൻ ഇപ്പോൾ പങ്കാളിയായിരിക്കുന്നത്.കൊറോണ വൈറസ് സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിക്കിടെ ഭക്ഷണം പോലും കിട്ടാതെ അലയുന്ന പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്ന അപ്‌നാലയ എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ് സച്ചിന്റെ സഹായത്തെ പറ്റി വ്യക്തമാക്കിയത്.

My best wishes to @ApnalayaTweets to continue your work in the service of the distressed and needy. Keep up your good work.