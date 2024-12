ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ നാലാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന് മുന്നോടിയായുള്ള നെറ്റ്‌സ് പ്രാക്റ്റീസില്‍ ബുദ്ധിമുട്ടി ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ രോഹിത് ശര്‍മ. ടീമിലെ ബാറ്ററും പാര്‍ട്ടൈം സ്പിന്നറുമായ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിനെ നേരിടാന്‍ പോലും രോഹിത് പാടുപ്പെടുന്നതാണ് പുറത്തുവന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാനുള്ളത്.

