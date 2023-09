ഈ കപ്പ് വാങ്ങാൻ അർഹൻ അവനാണ്. പരമ്പര വിജയികൾക്കുള്ള കിരീടം വാങ്ങാൻ കെ എൽ രാഹുലിനെ ക്ഷണിച്ച് രോഹിത്, താരത്തിന് കയ്യടിച്ച് ആരാധകർ

ഓസീസിനെതിരായ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയതോടെ ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങാനായി ഇന്ത്യന്‍ നായകനെന്ന നിലയില്‍ നായകന്‍ രോഹിത് ശര്‍മയെയാണ് അവതാരകനായ ഹര്‍ഷ ഭോഗ്ലെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. എന്നാല്‍ ട്രോഫി വാങ്ങാനായി പോകാതെ കെ എല്‍ രാഹുലിനെ രോഹിത് നിര്‍ബന്ധപൂര്‍വ്വം ട്രോഫി വാങ്ങാനായി വേദിയിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടുകയായിരുന്നു. ട്രോഫിയില്‍ കൈവെയ്ക്കാന്‍ രാഹുല്‍ വീണ്ടും രോഹിത്തിനെ ക്ഷണിച്ചപ്പോള്‍ ട്രോഫി സമ്മാനിച്ച മുന്‍ ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി നിരഞ്ജന്‍ ഷാക്കൊപ്പം ട്രോഫിയില്‍ പിടിച്ച് പോസ് ചെയ്യാന്‍ രോഹിത് രാഹുലിനോട് പറയുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

മൂന്നാം മത്സരത്തിലെ തോല്‍വി കാര്യമാക്കുന്നില്ലെന്നും ഏകദിന ലോകകപ്പിന് മുന്‍പ് എല്ലാ മേഖലയിലും മികവ് കാണിക്കാന്‍ ടീമിനായത് സന്തോഷം നല്‍കുന്നുവെന്ന് മത്സരശേഷം രോഹിത് പറഞ്ഞു. ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ അര്‍ധസെഞ്ചുറിയും രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ സെഞ്ചുറിയും സ്വന്തമാക്കിയ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലാണ് പരമ്പരയിലെ താരം.

@ImRo45 & @klrahul collect the @IDFCFIRSTBank Trophy as #TeamIndia win the ODI series 2⃣-1⃣