ജഡേജ 99 റണ്‍സില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. മിഡ് - ഓണിലേക്ക് സിംഗിളിനായി ശ്രമിച്ച ജഡേജ ആ തീരുമാനം പിന്‍വലിച്ച് ക്രീസിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറിയതാണ് സര്‍ഫ്രാസിന്റെ വിക്കറ്റ് പോകാന്‍ കാരണം. സിംഗിളിനായി ക്രീസില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ജഡേജ പന്ത് ഫീല്‍ഡറുടെ കൈയില്‍ എത്തിയതു കണ്ട് തിരിച്ചു ക്രീസിലേക്ക് കയറി. എന്നാല്‍ നോണ്‍ സ്‌ട്രൈക്കര്‍ എന്‍ഡില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന സര്‍ഫ്രാസിന് തിരിച്ച് ക്രീസില്‍ കയറാന്‍ സാധിച്ചില്ല. മാര്‍ക്ക് വുഡ് ഡയറക്ട് ത്രോയിലൂടെ സര്‍ഫ്രാസിനെ പുറത്താക്കി.



Rohit Sharma was very angry with that Run out



What an Incredible inning by Sarfaraz Khan in his debut Match .#ENGvsIND #INDvsENGTest #SarfarazKhan #RohitSharmapic.twitter.com/nbiAKZ2CXV