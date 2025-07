Rishabh Pant: ഒടുവില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനും സമ്മതിക്കേണ്ടിവന്നു; മുടന്തി മുടന്തി ക്രീസിലേക്ക്, കൈയടിച്ച് എതിര്‍ ടീം ആരാധകരും (വീഡിയോ)

ശര്‍ദുല്‍ താക്കൂറിന്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായപ്പോഴാണ് റിഷഭ് പന്ത് വീണ്ടും ക്രീസിലെത്തിയത്. ഡ്രസിങ് റൂമില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ പന്ത് മുടന്തിയാണ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയത്. കാലില്‍ ശക്തമായ വേദന ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് ദൃശ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യക്തം. പന്ത് ക്രീസിലേക്ക് എത്തുന്നതുവരെ നിലയ്ക്കാത്ത കൈയടി. ഇന്ത്യന്‍ ആരാധകര്‍ മാത്രമല്ല, ഇംഗ്ലണ്ട് ആരാധകരും പന്തിന്റെ പോരാട്ടവീര്യത്തിനു എഴുന്നേറ്റുനിന്ന് കൈയടിച്ചു.



Here comes Rishabh Pant...



A classy reception from the Emirates Old Trafford crowd