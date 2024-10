സഞ്ജുവിനെ നിങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവന്റെ ബാറ്റിംഗ് ഞാന്‍ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, നാസര്‍ ഹുസൈനോട് പോണ്ടിംഗ്, ചേട്ടന്‍ വേറെ ലെവല്‍ തന്നെ: വീഡിയോ

ഏത് താരങ്ങളുടെ ശൈലിയാണ് ഇഷ്ടമെന്ന ചോദ്യത്തിനോട് രോഹിത് ശര്‍മ, ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍,റിഷഭ് പന്ത്, വിരാട് കോലി എന്നിവരുടെ പ്രകടനങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോണ്ടിംഗ്

സഞ്ജുവിന്റെ പ്രകടനം നിങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നാസര്‍ ഹുസൈനോട് ചോദിച്ചു. പോണ്ടിംഗിന്റെ വാക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ. ഇന്ത്യന്‍ ബാറ്റിംഗ് നിരയെ നോക്കു. രോഹിത് മനോഹരമായി കളിക്കുന്ന താരമാണ്. ഗില്‍ കളിക്കുന്നത് കാണാന്‍ ഞാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. റിഷഭ് പന്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങളെയും ഞാന്‍ ആസ്വദിക്കുന്നു. അതിനിടയില്‍ കോലി. ടി20 ക്രിക്കറ്റില്‍ സഞ്ജു സാംസണെന്ന കളിക്കാരനെ നിങ്ങള്‍ എത്രമാത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ടി20ഇല്‍ സഞ്ജു ക്രീസിലെത്തുന്നത് മുതല്‍ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാന്‍ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പോണ്ടിംഗ് പറഞ്ഞു.

The only guy who gets mentioned by #RickyPonting without playing much international cricket is #SanjuSamson. That says something, doesn't it?#IPLpic.twitter.com/E7X8BQB9ZC