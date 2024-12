ചില ക്രിക്കറ്റ് ജേണലിസ്റ്റുകളാണ് മുതിര്‍ന്ന ഇന്ത്യന്‍ താരം വിരമിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചന നല്‍കിയത്. അതിനു പിന്നാലെ എക്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ അടക്കം ഇതിനെ കുറിച്ച് ചൂടേറിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുകയാണ്.



Ashwin has decided to hang his boots? pic.twitter.com/0rD6Q1Lqsp

Virat and Ashwin had a brief conversation that ended with an emotional hug



What is happening?#INDvAUS #kohli #Ashwin pic.twitter.com/0ooqrcnIdj