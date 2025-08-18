Pakistan Asia Cup Team: ബാബറിന്റെയും റിസ്വാന്റെയും സമയം കഴിഞ്ഞു, ഏഷ്യാകപ്പിനുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്ഥാന്‍

അടുത്തമാസം യുഎഇയില് നടക്കുന്ന ഏഷ്യാകപ്പിനും യുഎഇ- അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ടീമുകള് കൂടി ഉള്പ്പെടുന്ന ത്രിരാഷ്ട്ര ടി20 പരമ്പരയ്ക്കുമുള്ള പാകിസ്ഥാന് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സീനിയര് താരങ്ങളായ ബാബര് അസമിനെയും മുഹമ്മദ് റിസ്വാനെയും ഏഷ്യാകപ്പ് ടീമിലേക്ക് പരിഗണിച്ചില്ല. സല്മാന് അലി ആഘയാണ് 17 അംഗ ടീമിന്റെ നായകന്. പേസര് ഷഹീന് അഫ്രീദി, സീനിയര് താരം ഫഖര് സമന് എന്നിവര് ടീമില് സ്ഥാനം നിലനിര്ത്തി.
മുഹമ്മദ് ഹാരിസാണ് ടീമിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്. പേസര്മാരായ ഹാരിസ് റൗഫ്, ഹസന് അലി, ഫഹീം അഷ്റഫ് എന്നിവര്ക്കൊപ്പം യുവതാരങ്ങളായ സയ്യീം അയൂബ്, ഹസന് നവാസ് എന്നിവരും ഏഷ്യാകപ്പ് ടീമിലുണ്ട്. ഈ മാസം വെസ്റ്റിന്ഡീസിനെതിരെ നടന്ന ടി20 പരമ്പരയിലും ബാബര് അസമിനെയും മുഹമ്മദ് റിസ്വാനെയും പാക് ടീമില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. 2024 ഡിസംബറിലാണ് ഇരുതാരങ്ങളും പാകിസ്ഥാനായി ടി20 മത്സരങ്ങള് കളിച്ചത്. സെപ്റ്റംബര് 9ന് തുടങ്ങുന്ന ഏഷ്യാകപ്പ് ടൂര്ണമെന്റില് സെപ്റ്റംബര് 12ന് ഒമാനെതിരെയാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ആദ്യ മത്സരം.
ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയ്ക്കും ഏഷ്യാകപ്പിനുമുള്ള പാകിസ്ഥാന് ടീം: സല്മാന് അലി ആഘ(ക്യാപ്റ്റന്), അബ്രാര് അഹമ്മദ്, ഫഹീം അഷ്റഫ്, ഫഖര് സമാന്, ഹാരിസ് റൗഫ്, ഹസന് അലി, ഹസന് നവാസ്, ഹുസൈന് തലാത്ത്, ഖുഷ്ദില് ഷാ, മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്, മുഹമ്മദ് നവാസ്, മുഹമ്മദ് വസീം ജൂനിയര്, സാഹിബ്സാദ ഫര്ഹാന്, സലീം സാദ ഫര്ഹാന്, ഷാര്ഫ്, സലീം അഹമ്മദ് സുഫ്യാന് മൊഖിം.