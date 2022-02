ക്യാച്ച് വിട്ടതില്‍ അരിശം; സഹതാരത്തിന്റെ കരണത്തടിച്ച് പാക്കിസ്ഥാന്‍ പേസര്‍ ഹാരിസ് റൗഫ് (വീഡിയോ)

പെഷവാര്‍ സാല്‍മിയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിലാണ് സംഭവം. റൗഫിന്റെ പന്തില്‍ പെഷവാറിന്റെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ താരം ഹസ്‌റത്തുള്ള സസായിയുടെ ക്യാച്ച് കമ്രാന്‍ ഗുലാം പാഴാക്കി. പിന്നീട് ഇതേ ഓവറിലെ അഞ്ചാം പന്തില്‍ സസായിക്കൊപ്പം ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന ഓപ്പണര്‍ മുഹമ്മദ് ഹാരിസിനെ റൗഫ് പുറത്താക്കി. ബൗണ്ടറി ലൈനില്‍ ഫവാദ് മുഹമ്മദ് ക്യാച്ചെടുത്താണ് മുഹമ്മദ് ഹാരിസിനെ മടക്കിയത്. പിന്നാലെ റൗഫിനെ അഭിനന്ദിക്കാനായി കമ്രാന്‍ ഗുലാം ഓടിയെത്തി. ഈ സമയത്ത് അരിശം മൂത്ത റൗഫ് ഗുലാമിന്റെ മുഖത്ത് അടിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍, ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗുലാം ഇതിനെ നേരിട്ടത്. റൗഫിനെ അംപയര്‍ താക്കീത് ചെയ്തു.



