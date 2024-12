എക്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെയാണ് പാക് ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സറുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം. ' 36 വയസുള്ള ടെസ്റ്റ് ബാറ്റര്‍ അജിങ്ക്യ രഹാനെ 175 സ്‌ട്രൈക് റേറ്റില്‍ 56 പന്തില്‍ നിന്ന് 98 റണ്‍സ് നേടിയിരിക്കുന്നു. ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളെ എടുത്തുനോക്കുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിന്റെ നിലവാരം ഏറ്റവും മോശമാണ്' ഫരീദ് ഖാന്‍ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.



172 സ്‌ട്രൈക് റേറ്റില്‍ ബാറ്റ് ചെയ്ത രഹാനെ ടൂര്‍ണമെന്റിലെ ടോപ് സ്‌കോറര്‍ ആകുമ്പോള്‍ ആ ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ ബൗളിങ് നിലവാരവും ഫ്‌ളാറ്റ് പിച്ചുകളുടെ നിലവാരവും നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ - ഇയാള്‍ വീണ്ടും പരിഹസിച്ചു.



98 runs off 56 balls at 175 strike-rate for 36 years old Test batter Ajinkya Rahane. The standard of domestic cricket in India is probably the worst among Asian countries #SMAT2025 pic.twitter.com/2zJGWSA8tv