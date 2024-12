സ്നിക്കോയിൽ വ്യതിചലനമില്ല, എന്നിട്ടും ജയ്സ്വാൾ ഔട്ട്, മെൽബൺ ടെസ്റ്റിലെ പുറത്താകലിൽ പുതിയ വിവാദം

ഇന്ത്യന്‍ സ്‌കോര്‍ 140 റണ്‍സില്‍ നില്‍ക്കെ കമ്മിന്‍സിന്റെ പന്ത് ഹുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ജയ്‌സ്വാള്‍ മടങ്ങിയത്. അമ്പയര്‍ ഔട്ട് വിളിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഗ്ലൗസില്‍ ടച്ചുണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്താല്‍ ഓസീസ് റിവ്യൂ എടുക്കുകയായിരുന്നു. റിവ്യൂ തേര്‍ഡ് അമ്പയര്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോഴും സ്‌നിക്കോയില്‍ യാതൊന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താനായില്ല. പക്ഷേ പന്തിന്റെ ട്രാജക്ടറി പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ പന്ത് വ്യതിചലിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടു. ഇത് ബാറ്റിലുരസി വ്യതിചലിച്ചതാകാമെന്ന നിഗമനത്തില്‍ തേര്‍ഡ് അമ്പയര്‍ ഔട്ട് നിര്‍ദേശിക്കുകയായിരുന്നു.

