അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 3 ഒക്ടോബര് 2025 (17:53 IST)
അടുത്തവര്ഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഐസിസി പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത സ്വന്തമാക്കി സിംബാബ്വെയും നമീബിയയും. ആഫ്രിക്ക റീജിയണല് സെമിഫൈനല് മത്സരത്തില് കെനിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സിംബാബ്വെ യോഗ്യത നേടിയത്. ടാന്സാനിയയെയാണ് നമീബിയ
പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. അടുത്ത വര്ഷം ഫെബ്രുവരി- മാര്ച്ച് മാസങ്ങളില് ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായാണ് ടി20 ലോകകപ്പ്.
സിംബാബ്വെ 7 വിക്കറ്റിന് കെനിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയപ്പോള് ടാന്സാനിയക്കെതിരെ 63 റണ്സിന്റെ അനായാസ വിജയമാണ് നമീബിയ സ്വന്തമാക്കിയത്. തുടര്ച്ചയായ നാലാം വര്ഷമാണ് നമീബിയ ടി20 ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം സൂപ്പര് 12ലേക്ക് മുന്നേറാന് നമീബിയയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു.