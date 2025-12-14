ഇന്ത്യയ്ക്കാവശ്യം ഗില്ലിനെ പോലെ ഒരാളെയാണ്: പിന്തുണയുമായി എ ബി ഡിവില്ലിയേഴ്സ്

അഭിറാം മനോഹർ|
14 ഡിസംബര് 2025
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ മോശം പ്രകടനത്തെ തുടര്ന്ന് വലിയ വിമര്ശനമാണ് ഇന്ത്യന് ഉപനായകനായ ശുഭ്മാന് ഗില്ലിനെതിരെ ഉയരുന്നത്. ഏഷ്യാകപ്പില് ഉപനായകസ്ഥാനത്തേക്ക് ഗില് തിരിച്ചെത്തിയതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ടീമിന്റെ സന്തുലനാവസ്ഥ തകിടം മറിഞ്ഞിരുന്നു. ഗില്ലിനായി ബാറ്റിങ് ഓര്ഡറില് വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങള് കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളില് മോശമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ബാറ്റിങ്ങില് നിന്നും കാര്യമായ ഒന്നും ഗില്ലില് നിന്ന് ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് താരത്തിനെതിരായ വിമര്ശനങ്ങള് ശക്തമായത്.
ഗില്ലിനെതിരെ വിമര്ശനങ്ങള് രൂക്ഷമായ ഘട്ടത്തിലും താരത്തെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് ഇതിഹാസ താരമായ എ ബി ഡിവില്ലിയേഴ്സ്. ഇന്ത്യന് ടി20 ടീമിലെ എല്ലാ താരങ്ങളും അഗ്രസീവായി കളിക്കുന്നവരാണെന്നും ടീമിന് ബാലന്സ് നല്കാന് ഗില്ലിനെ പോലെ ഒരാളെ ആവശ്യമാണെന്നും ഡിവില്ലിയേഴ്സ് പറയുന്നു. ഗില്ലിന്റെ ഫോമില് ആശങ്കപ്പെടാനില്ലെന്നും ഡിവില്ലിയേഴ്സ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ശുഭ്മാന് ഗില് ഒന്നോ രണ്ടോ മത്സരങ്ങളിലാണ് പരാജയമായത്. അപ്പോഴേക്കും അവനെ മാറ്റുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മള് കുറച്ച് കൂടി ക്ഷമ കാണിക്കണം. ടീമില് നിരവധി അഗ്രസീവ് ബാറ്റര്മാരുള്ളതിനാല് തന്നെ ബാലന്സ് നല്കാന് ഗില്ലിനെ പോലെ ഒരാളെയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യം. ജയ്സ്വാള് മികച്ച കളിക്കാരനാണെങ്കിലും ഗില്ലിന് പകരം താന് അവനെ കളിപ്പിക്കില്ലെന്നും ഡീവില്ലിയേഴ്സ് പറഞ്ഞു. ഗില്ലിന്റെ കാര്യത്തില് പരിഭ്രാന്തി വേണ്ട നിര്ണായക ഘട്ടങ്ങളില് ടീമിനാവശ്യമായ റണ്സ് കണ്ടെത്തുക ഗില്ലായിരിക്കുമെന്നും ഡിവില്ലിയേഴ്സ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.