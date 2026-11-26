ഒടുവിൽ സിറാജിനെ ഇറക്കാൻ ഗിൽ; രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് നാളെ മുതൽ
ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിന് ഇന്ത്യ നാളെ ഇറങ്ങും. ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിലാണ് ഇന്ത്യ - ന്യൂസിലൻഡ് രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് നടക്കുക.
സിറാജ് കളിക്കും
ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ബെഞ്ചിലായിരുന്ന മുഹമ്മദ് സിറാജ് ഇത്തവണ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഉണ്ടായേക്കും. സിറാജിനെ കളിപ്പിക്കാത്തതിൽ ഇന്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റിനെതിരെ നേരത്തെ വിമർശനമുയർന്നിരുന്നു. അൻഷുൽ കംബോജിന് പകരം ഗുർനൂർ ബ്രാർ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ എത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്.
സാധ്യത ഇലവൻ: യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, കെ.എൽ.രാഹുൽ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, റിഷഭ് പന്ത്, ധ്രുവ് ജുറൽ, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, ആകാശ് ദീപ്, ജസ്പ്രിത് ബുംറ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്
മൂന്ന് മത്സരങ്ങളാണ് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലുള്ളത്. ഒന്നാം ടെസ്റ്റ് സമനിലയിൽ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു. ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ സാധ്യത നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ന്യൂസിലൻഡ് പരമ്പരയിലെ ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളും ജയിക്കണം.