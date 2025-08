ഓവല്‍ ടെസ്റ്റില്‍ നാലാമനായി ക്രീസിലെത്തിയ ആകാശ് ദീപ് 94 പന്തില്‍ 12 ഫോര്‍ സഹിതം 66 റണ്‍സെടുത്താണ് പുറത്തായത്. 17.2 ഓവറില്‍ ഇന്ത്യ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 70 റണ്‍സുമായി നില്‍ക്കുമ്പോഴാണ് ആകാശ് ദീപ് ക്രീസിലെത്തുന്നത്.



ആകാശ് ദീപ് പുറത്താകുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യയുടെ സ്‌കോര്‍ 42.1 ഓവറില്‍ 177 ആയിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളര്‍മാരുടെ ക്ഷമ നശിപ്പിക്കുന്ന ഉഗ്രന്‍ പോരാട്ടമാണ് ആകാശ് ദീപ് നടത്തിയത്. ഇന്ത്യയുടെ നൈറ്റ് വാച്ച് മാന്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളര്‍മാരെ അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില്‍ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചു. യശസ്വി ജയ്‌സ്വാളിനൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് 107 റണ്‍സിന്റെ സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് !



isn’t just a night watchman — he’s a Day & Night Watchman



With him at the crease, England’s bowlers couldn’t break through



Gill and Jadeja were ready to take off his helmet and celebrate his fifty #AkashDeep #INDvsENG



