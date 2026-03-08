ഞായര്‍, 8 മാര്‍ച്ച് 2026
India vs New Zealand, T20 World Cup 2026 Final: മുറിവുണക്കുമോ അഹമ്മദബാദ്? ഇന്ന് കലാശപ്പോര്

മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ മികച്ച ഫോമിലാണ്

രേണുക വേണു| Last Modified ഞായര്‍, 8 മാര്‍ച്ച് 2026 (08:49 IST)

India vs New Zealand: ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ഇന്ന്. അഹമ്മദബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി ഏഴ് മുതലാണ് കളി. ആതിഥേയരായ ഇന്ത്യ മൂന്നാം ടി20 ലോകകപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടും ന്യൂസിലൻഡ് കന്നി കിരീടത്തിനായും വാശിയോടെ ഏറ്റുമുട്ടും.

മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ മികച്ച ഫോമിലാണ്. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെയും സെമിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയും സഞ്ജുവാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്‌കോററായത്. കഴിഞ്ഞ കളിയിലെ പ്ലേയിങ് ഇലവനെ ഇന്ത്യ നിലനിർത്തിയേക്കും. വരുൺ ചക്രവർത്തിക്കു പകരം കുൽദീപ് യാദവിനെ ഇറക്കുമോ എന്നതിൽ മാത്രമാണ് സംശയം.

സാധ്യത ഇലവൻ: സഞ്ജു സാംസൺ, അഭിഷേക് ശർമ, ഇഷാൻ കിഷൻ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, തിലക് വർമ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്‌സർ പട്ടേൽ, വരുൺ ചക്രവർത്തി / കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രിത് ബുംറ, അർഷ്ദീപ് സിങ്

കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിൽ ഐസിസിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഫൈനൽ ആണിത്. 2021 വേൾഡ് ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ്, 2025 ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫി ഫൈനൽ എന്നിവയിൽ ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു. വേൾഡ് ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലൻഡ് ജയിക്കുകയും ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫി ഇന്ത്യ നേടുകയും ചെയ്തു.


