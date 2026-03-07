സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ഇറാനിയന് പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെഷേഷ്കിയാന് ഇറാന്റെ അയല്ക്കാരോട് ടെലിവിഷനിലൂടെ ക്ഷമാപണം നടത്തി. ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇനി ആക്രമണം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമണം ഉണ്ടായാല് മാത്രമേ ഇനി പ്രത്യാക്രമണം ഉണ്ടാകുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ മാസം ആദ്യം ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്ന്ന്, ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയില് വില ബാരലിന് 92 ഡോളറായി ഉയര്ന്നു.
ചില യുഎസ് ഗള്ഫ് ഗ്രേഡുകള് പോലും 101 ഡോളറിലെത്തി. ക്രൂഡ് ഓയില് ആവശ്യകതയുടെ ഏകദേശം 90% ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്ക് ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി. ഇന്ത്യയുടെ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയുടെ ഏകദേശം 50% ഉം ഖത്തറില് നിന്നുള്ള ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതകത്തിന്റെ (എല്എന്ജി) മിക്കവാറും എല്ലാ ഭാഗവും ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയാണ് കടത്തിവിടുന്നത്.
കൂടാതെ യുഎഇയും ഖത്തറും മാത്രം ഏകദേശം 4.3 ദശലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാരെ ഉള്ക്കൊള്ളുന്നു. പ്രസിഡന്റിന്റെ ക്ഷമാപണത്തിന് മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളില്, അബുദാബിക്ക് മുകളിലൂടെയുള്ള മിസൈല് ആക്രമണങ്ങളും ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ വിമാന തടസ്സങ്ങളും പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയിരുന്നു. ഇതാണ് ഇപ്പോള് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.