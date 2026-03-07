സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 7 മാര്ച്ച് 2026 (13:46 IST)
ട്രംപിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പിഴവുകളില് ഒന്ന് ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയന് മുന് പ്രധാനമന്ത്രി ടോണി ആബട്ട്. ട്രംപിന്റെ വിദേശനയത്തെ താന് പൂര്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശിക്ഷാപരമായ തീരുവകള്, ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള തര്ക്കം പരിഹരിച്ചതായുള്ള അവകാശവാദം. പാക്ക് സൈനിക മേധാവി അസിന് മുനീറിനെ വൈറ്റ് ഹൗസില് ഇടം നല്കിയത് തുടങ്ങിയ നടപടികള് ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തില് ട്രംപ് വരുത്തിയ പിഴവിന് ഉദാഹരണമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ഇസ്രായേലിന് 15 കോടി ഡോളറിന്റെ ആയുധങ്ങള് വില്ക്കാന് അടിയന്തര അനുമതി നല്കി അമേരിക്ക. ആയുധ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണ നിയമപ്രകാരമുള്ള സാധാരണ നടപടികള് ഒഴിവാക്കിയാണ് ഉത്തരവ്. ഒരു അടിയന്തര തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ഇതിന് അംഗീകാരം നല്കിയത്. അതേസമയം ഇറാനിലെ ഭൂഗര്ഭ ബങ്കറുകള് തകര്ത്ത് ഇസ്രായേല്. ടഹ്റാനിലെ ഭുഗര്ഭ ബങ്കറുകളാണ് ഇസ്രായേല് തകര്ത്തത്. ഇസ്രായേല് വ്യോമസേന യുദ്ധവിമാനങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം നടത്തിയത്.
ആക്രമണത്തിലൂടെ ഇറാന് ഭരണകൂടത്തിന്റെ സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങള്ക്ക് കനത്ത ആഘാതം ഏല്പ്പിച്ചതായി ഇസ്രായേല് സൈന്യം അറിയിച്ചു. അതേസമയം ആക്രമണത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങള് പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. നിലവില് സംഘര്ഷത്തില് ഇറാനില് 1230 ഓളം പേരും ഇസ്രയേലില് 12 ഓളം പേരും ആറ് അമേരിക്കന് സൈനികരും മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം സൗദി അരാംകോ ആക്രമണത്തില് തങ്ങള്ക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് ഇറാന്.