ഒന്‍പത് വിക്കറ്റുകള്‍ നഷ്ടമായ സമയത്താണ് അര്‍ഷ്ദീപ് ബാറ്റ് ചെയ്യാനെത്തുന്നത്. ശ്രീലങ്കന്‍ നായകന്‍ ചരിത് അസലങ്കയാണ് പന്തെറിഞ്ഞിരുന്നത്. സമനിലയിലായതിനാല്‍ ഒരു സിംഗിള്‍ മാത്രം മതിയായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് ജയിക്കാന്‍. 14 പന്തുകള്‍ ശേഷിക്കുന്നതിനാല്‍ തന്നെ അര്‍ഷ്ദീപ് ആദ്യ പന്തില്‍ റണ്‍സെടുത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്‌നമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. ഇങ്ങനെയൊരു സമയത്ത് കൂറ്റനടിക്ക് ശ്രമിച്ച് വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു അര്‍ഷ്ദീപ്. അസലങ്കയുടെ പന്തില്‍ എല്‍ബിയില്‍ കുരുങ്ങിയാണ് അര്‍ഷ്ദീപ് പുറത്തായത്. നിര്‍ണായക സമയത്ത് കണ്ണുമടച്ച് ഇങ്ങനെയൊരു ഷോട്ട് കളിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ എന്നാണ് അര്‍ഷ്ദീപിനോട് ആരാധകര്‍ ചോദിക്കുന്നത്.



What a dramatic turn of events!



Back-to-back wickets for skipper Asalanka turned the game on its head, with the match tied!



Watch #SLvIND ODI series LIVE on #SonyLIV pic.twitter.com/qwu5rmlZIQ